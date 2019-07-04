«Нам еще Крым поднимать»: «Бунтарь» Павел Воля «прогнулся» под власть - Сеть

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Комик «искренне» посоветовал всем отдыхать на страшно дорогом российском курорте.

Довольно странным видеороликом отметился резидент Comedy Club на своем аккаунте в Instagram. Комик опубликовал пост, в котором яро советовал россиянам отдыхать на сочинском курорте «Роза Хутор». Видео можно было бы считать рекламой, но сам Павел настаивал на том, что это исключительно искренние эмоции.

Подозрительным эта выходка стала потому, что упомянутый Волей курорт отличается баснословной дороговизной, об этом сразу же написало множество пользователей соцести. Если это не реклама, то что тогда? Зачем «бунтарь» Воля восхваляет, по мнению людей, не соответствующее качеством отдыха цене отечественное место? Самой очевидной причиной является поддержка программы импортозамещения, которая действует в России уже несколько лет. Принцип распространяется и на туризм, так, от правящей элиты страны часто звучат призывы посетить полуостров Крым. Все бы ничего, но Павел действительно славился своими либеральными взглядами. Юморист неоднократно высмеивал достижения российской науки и медицины, шутил на тему коррупции и даже поддерживал некоторых борцов за свободу слова. Исходя из этого, получается, что Воля «прогнулся» под власть и решил следовать общему курсу по продвижению отечественного «продукта».

К слову, подписчики отреагировали на видео комика крайне жестко. Многие писали о «бешенных» ценах и скудном качестве обслуживания. Один из пользователей даже написал: «Не потянем, нам еще Крым поднимать».

Справедливости ради стоит отметить, что Воля отметил прекрасные пейзажи и завораживающую по красоте природу, чего у сочинского курорта действительно в достатке. Возможно, комику реально понравился отдых в этом месте и он, имея солидные гонорары, просто забыл о местной дороговизне.