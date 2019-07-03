Высохшая старушка. Исхудавшая Боня «сверкнула» жуткими венами на теле

Вчера, 23:00

Без фильтров модель выглядит пугающе.

Идеальной фигуре 39-летней телеведущей Виктории Бони могут позавидовать даже юные леди. Занятия в спортзале, правильное питание, регулярные походы к косметологам – судя по постам в Instagram, модель тщательно следит за своей внешностью. Ежедневно Боня делиться с поклонниками яркими фото, на которых предстает во всей красе – гладкая загорелая кожа, красивые черты лица, ухоженные волосы, совершенная фигура.

Однако, видимо, в реальности Виктория далеко не такая идеальная. Недавнее фото в аккаунте знаменитости – тому подтверждение. На свежих снимках Боня «сверкнула» не только своей худощавой фигурой, но и жуткими венами на теле. На новых кадрах выглядит совершенно не такой, какой ее привыкли видеть фанаты.

Сразу же «бросаются в глаза» бледные худющие руки и ноги, покрытые венами. На одном из фото Викторию попросту не узнать – из-за выпирающих вен модель выглядит, как высохшая старушка. Нелепое платье в стиле «а-ля бабушка» лишь подчеркивает недостатки фигуры телеведущей. Интересно, что на предыдущих фото Виктория выглядит идеально. Складывается впечатление, что исхудавшая Боня просто напросто забыла отфотошопить себя перед тем, как выкладывать снимки в сеть.

Судя по всему, модель попросту переусердствовала с диетами. Телеведущая сильно похудела за последнее время, из-за чего, возможно, вены и стали более заметными. К тому же, в жаркую погоду вены на руках и ногах проступают намного сильнее, а это выглядит очень пугающе.