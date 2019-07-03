Муж - жирная подружка: Асмус использует Харламова для поисков нового мужчины

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Комплексы Кристины заставляют её пользоваться комиком в своих целях.

Пара Кристины Асмус и Гарика Харламова регулярно обсуждается на просторах социальных сетей. Утонченная и миниатюрная актриса смотрится рядом с Харламовым, как минимум, странно. Тем не менее, слухи о своем расставании пара неустанно отрицает. По всей видимости, в их отношениях действительно есть определенные нюансы, из-за которых они не расстаются. Свет на это мог пролить Instagram-пост Кристины, в котором она рассказала о своих странностях.

Девушка не отрицает, что Харламов в ее жизни занимает весьма чудаковатую роль. К комику она испытывает, по всей видимости, тоже, что к бабушкам. Что и говорить, если комик читает ей на ночь сказки. Подобные нюансы в отношениях взрослых мужчины и женщины кажутся весьма неоднозначными.

Вероятно, Асмус использует Харламова в собственных целях и муж для нее – не более, чем жирная подружка. Красивые женщины нередко прибегают к такому приему, когда подыскивают себе нового мужчину. Некрасивая приятельница выставляет их в выгодном свете и позволяет еще больше выделиться. Видимо, и Харламов для Асмус играет ту же роль.

Ни для кого не секрет, что Асмус часто позволяет себе откровенный флирт с более молодыми и ухоженными коллегами по цеху, вроде актера Александра Петрова, но все это не переходит граней, а потому Кристине удается сохранить отношения с Харламовым. Однако, вполне вероятно, что в скором времени артистка наконец согласится на более радикальные действия и наконец расстанется с располневшим супругом ради нового избранника.