Хуже спектакля Волочковой. Панин опозорился нулевыми режиссерскими способностями

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Фильм Алексея попадёт в антирейтинги не только из-за поведения Джигурды.

Актёр Алексей Панин, недавно прославившийся скандалом с ногой, уже давно работает над новым фильмом «Я вернулся», где одновременно является и режиссёром, и актёром. Такое совмещение для мира кино не в новинку, однако мало кто из критиков ожидает достойного фильма от Панина. Известный множеством скандалов вокруг своей персоны, и отсутствием высокой морали, Алексей снимает комедию, которая и станет режиссёрским дебютом звезды.

На деле, если опустить все подробные описания фильма, Панин опозорился нулевыми режиссерскими способностями, ведь на площадке творится какая-то вакханалия. Скандальная звезда постоянно делится короткими видео со съёмок, однако на них почти всегда заметна растерянность Панина как режиссёра, который не может соблюдать абсолютную дисциплину во время съёмок. Все галдят, смеются, разговаривают, не обращая внимания даже на фразу «мотор, начали».

По итогу получается так, что актёры, находясь в такой обстановке не отыгрывают до конца свои роли, забывая о том, что это работа, а не обычные посиделки с Паниным. На деле такой фильм может оказаться хуже спектакля Волочковой, который вообще не пользуются популярностью среди зрителей.

К слову, новая комедия Панина рассказывает о воре в бегах, который встречается с девочкой, пытающейся переучить преступника.