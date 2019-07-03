То ли «алкоголичка», то ли «наркоманка». Марина Хлебникова готовится к позору в студии Малахова?

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Напророченная гадалками скорая смерть увеличивает шансы на попадание в «Прямой эфир».

В недавнем выпуске интернет-шоу Насти Ивлеевой приглашенный гость, певец Шура, привлек внимание общественности к якобы плачевному состоянию здоровья популярной в прошлом артистки Марины Хлебниковой. По его словам, исполнительница хита «Чашка кофею» страдает от тяжелой алкогольной зависимости, бороться с которой, самостоятельно уже не в силах. Сама Хлебникова, придя в студию Малахова, информацию о зависимости опровергла, заверив, что причиной ее болезненного вида является стресс, полученный после смерти бывшего мужа. Уход супруга Марина переживала крайне остро, похудев до 41 килограмма.

Стоило только взбудораженной общественности успокоится, как вдруг, в Споявились внезапные предсказания скорой смерти Марины от таролога Натали Мак. По утверждениям гадалки, то ли «алкоголичка», то ли «наркоманка» Хлебникова страдает от панических атак и проблем с сердечно-сосудистой системой, а жить ей осталось не более полугода.

Но откуда взялся столь внезапный фатализм? Возможно, скандальное пророчество было опубликовано с подачи самой Хлебниковой, ведь, как говорится, черный пиар - это тоже пиар. Скорее всего певица готовится к «выгодному» позору в студии Андрея Малахова, всеми силами создавая искусственный ажиотаж вокруг своей персоны.