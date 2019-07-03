Новая пара в шоу-бизнесе. Мария Ивакова раскрыла секрет личной жизни

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Спустя два месяца стало известно, что актер Ефременов стал избранников телеведущей «Орел и Решка».

О новых отношениях Никиты Ефремова и Марии Иваковой в шоу-бизнесе заговорили еще в мае 2019 года. Тогда пара впервые появилась на одном футбольном матче, проходившем в Москве. Актер и телеведущая сидели в ВИП-ложе. Парочка весь матч целовалась и обнималась. Позднее Мария раскрыла секрет, с кем строит свои отношения и познакомила своего избранника со своими друзьями. С тех пор никаких новостей по поводу отношений не было. Сегодня же в своем микроблоге Ивакова в Stories поделилась совместной фотографией с Никитой. Пара сейчас находится в Италии, куда прилетели на свадьбу к своим друзьям Регины Тодоренко и Влада Топалова. Молодожены устроили совместный ужин для своих близких гостей.

Телеведущей приписывали роман с коллегой по площадке Лаврентьевым. Ведущие очень много времени проводили вместе вне съемочной площадки. Однако выяснилось, что коллег связывает только рабочие моменты и исключительно дружеские отношения. Кроме того, телеведущий приписывали роман с Иваном Чуйковым, но это также не соответствует правде. Стоит отметить, что избранник телеведущей известен всем своими многочисленными романами. В 2014 году он был женат на актрисе Яной Гладких, но уже через год супруги развелись. После отношений Никита успел завести роман с дизайнером Александрой Маниович и певицей Александрой Фрид, но до свадьбы отношения так и не дожили.