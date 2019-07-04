Всем назло! Савельева показала свою обнаженную фигуру

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Не так давно певица стала молодой мамой и уже пришла в форму после родов.

В своем Instagram-аккаунте певица поделилась радостной новостью. 27 марта 2019 года она родила сына от известного актера Кирилла Сафонова. В свое свободное время Александра делится своими разнообразными фотографиями в социальных сетях. На днях певица выложила фото, не оставив никаких сомнений, что она находиться в отличной форме. На кадре она позирует в черном нижнем белье от известного бренда Calvin Klein. Всем назло, внимание было направлено на обнаженную фигуру Саши. Некоторые поклонники поддержали звезду и отметили ее прекрасную фигуру. Александра рассказала, что не придерживается никаких диет для кормящих мам. Певица заявила, что кушает абсолютно все, в том числе даже клубнику и шоколад.

Для Савельниковой опыт материнства стал первым этапом в жизни, то ее супруг в вопросах родительства столкнулся уже не впервые. У Кирилла от первого брака есть старшая дочь Анастасия. Наследница живет за границей и работает там моделью. Недавно Савельева заявила, что решила покинуть свою группу «Фабрика» и посвятить себя своей семье. Сафонов взял декретный отпуск – он намерен помогать своей молодой жене.