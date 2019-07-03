«Барби с носом Джексона»: Маша Распутина ужаснула сеть изуродованным лицом

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«Боже мой, что она с собой сделала?» - пишут шокированные фанаты.

Имя исполнительницы некогда популярного хита «Отпустите меня в Гималаи» сегодня довольно редко всплывает в новостях, посвященных шоу-бизнесу. Маша Распутина всегда выделялась не только своими вокальными данными, но и яркой внешность. Однако певица уже давно «погасла» как звезда российской эстрады, а от яркой внешности не осталось и следа. Исполнительницу неоднократно критиковали за злоупотребление услугами пластических хирургов, однако недавно Распутина не на шутку ужаснула сеть своим изуродованным лицом.

Фанаты попросту не узнали 55-летнюю Распутину на свежих снимках. Светлые волосы, розовые пухлые губы и тени такого же оттенка, ровный тон лица, отсутствие морщин – певица «превратилась» в куклу Барби, пишут фолловеры. «Как пластилиновая», «Восковая Маша», «Сколько пластики», «Ужас. Ничего своего – пластика. Еще и жуткий фотошоп применяла», - отмечают шокированные пользователи. Больше всего фанатов ужаснул нос Распутиной, из-за которого певицу назвали Майклом Джексоном. «Барби с носом Майкла Джексона», «Что с носом? Как у Джексона вмонтированный», «Майкл Джексон жив!».

Стоит отметить, что исполнительница никогда не скрывала, что поддерживает красоту с помощью пластики. Некоторые фолловеры заметили, что Распутина стала неинтересной именно после того, как увлеклась пластическими операциями. По мнению фанатов, артиста слишком увлеклась походами к хирургам и косметологам, так как от прежней певицы не осталось и следа.