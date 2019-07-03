Видимость большой любви? Омаров не поздравил Бородину с годовщиной свадьбы

Сегодня, 19:00

«Капризное, вредное и несносное существо», - написала сегодня Ксения.

Прошло ровно четыре года с тех пор, как Курбан Омаров взял в жены Ксению Бородину. В свое время на торжество были потрачены огромные деньги - жених и невеста радовались созданию семьи и не жалели средств, чтобы с размахом отметить событие. Сегодня в Instagram Stories ведущей «Дома-2» появилось довольно много видеозаписей, которые были сделаны в тот день.

Кроме того, в ее профиле также появился пост, в котором она выразила мысли по поводу события. Вредным и капризным существом она назвала себя, однако уточнила, что Омарову удается с ней уживаться. Под конец она призналась ему в любви и поблагодарила за то, что он как настоящий мужчина продолжает заботиться о семье. Однако можно найти странным, что супруг не поздравил Бородину с годовщиной свадьбы в ответ. Он даже не посвятил ей теплых слов в Stories, хотя это не заняло бы у него больше минуты.

К слову, стоит отметить, что, хотя сейчас супруги находятся на отдыхе в Италии, в основном, как кажется, время там они проводят по отдельности. Например, вчера Курбан показывал свой завтрак, тем и обнажив, что прием пищи у него был в компании собаки, но не любимой жены. Похоже, опубликовав в соцсетях поздравление, Ксения Бородина хотела создать хотя бы видимость большой любви, которой, возможно, ей так не хватает.