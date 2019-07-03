Иллюзия брака. Александр Ревва намекнул на поиск любовницы

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Шоумен продолжает подавать недвусмысленные знаки женскому полу.

Широкой общественности резидент Comedy Club Александр Ревва известен как порядочный семьянин. Артист в браке со своей женой Анжеликой уже 12 лет, пара воспитывает двух дочерей: Алису и Амели. Но так ли все «гладко» в семье Реввы на самом деле? На днях Александр дал очередной повод считать, что у супругов лишь иллюзия брака.

Шоумен опубликовал пост на своей странице в Instagram, в котором написал весьма странные слова. Фотографию жены в солнцезащитных очках Ревва прокомментировал якобы случившимся казусом: артист хотел познакомиться с женщиной, но та сняла очки и напомнила о том, что они женаты. Разумеется, такое сообщение можно трактовать как шутку, если бы не постоянство таких неоднозначных заявлений от Александра. В таком случае, можно смело предполагать, что Ревва в очередной раз намекнул на поиск любовницы. Ранее артист уже засветился на совместных снимках с женой без обручального кольца: так, как правило, поступают люди, которые пытаются подать определенные знаки противоположному полу о своем тайном свободном статусе.

Но возникает вопрос, если Александр активно ищет отношения на стороне, и его брак уже недействителен, то зачем он продолжает создавать видимость уюта в семье? Ответ очевиден: артист пытается сохранить свою положительную репутацию верного мужа и семьянина. Другими словами, шоумен пытается «усидеть на двух стульях»: тайно развлекаться с любовницами, будучи для остальных людей женатым мужчиной и примером для подражания.