Меладзе хочет чернухи: Продюсер заплатил Водонаевой за унижения Брежневой

Сегодня, 13:00

Бывший директор «ВИА Гры» втайне от жены использует «грязные» методы.

Очередной виток скандала произошел между бывшей участницей «Дома-2» Аленой Водонаевой и певицей Верой Брежневой. Первая назвала исполнительницу «безголосой и нехаризматичной», добавив, что те песни, которые она выпускает на данный момент, больше подходят подросткам, а не взрослым людям. Также Брежневу скандальная ведущая решила сравнить с «вареной свеклой». По мнению Водонаевой, супруга Константина Меладзе – такая же «скучная».

Ссора между знаменитостями происходит уже не в первый раз и снова инициатором является бывшая участница «Дома-2». Учитывая периодичность, а также то, как сильно хочет задеть блондинку Алена, складывается впечатление, что акция с этими скандалами кем-то хорошо срежисирована. Учитывая многолетний опыт в пиаре у супруга Брежневой продюсера Константина Меладзе, можно смело предположить, что бывший директор «ВИА Гры» в этом как-то замешан. Он мог заплатить Водонаевой, чтобы девушка начала публичную ссору с его звездной женой. Тем самым он надеется привлечь лишнее внимание к ее творчеству, ведь у Брежневой буквально недавно вышла новая песня, которая нуждается в раскрутке. Хочет он «чернухи» неспроста, зная, что такой пиар - самой эффективный.

Певица может и не знать, что за ее спиной муж придумывает такие унижения ради ее раскрутки. Водонаева же в подобных ситуациях чувствует себя, что называется, как сыр в масле. Скандалы для бывшей участницы «Дома-2» остались природной стихией. Именно поэтому ее «талантами» и решил воспользоваться ушлый Меладзе.