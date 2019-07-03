«Штрих-код от Lays?» - «Брутальное» тату Крида высмеяли в сети

Сегодня, 12:00

Скоро певца можно будет купить в «Пятерочке», шутят фанаты.

Освободившись от гнета продюсеров Егор Крид пошел настоящий разнос: отгулял свое 25-летие в компании «ненавистных» звезд шоу-бизнеса, «засветился» в прибыльной рекламной компании чипсов и набил на теле новую татуировку. По словам артиста, каждое его тату имеет свою историю, но что означает изображенный за ухом Егора штрих-код, певец пока умолчал.

«(НЕ) Идеальный мужчина», - лаконично подписал фото Крид, в котором продемонстрировал подписчикам очередной нательный рисунок.

Локацию для снимка рэпер выбрал явно не случайно. Ванная комната, тату на первом плане, а на заднем - белые боксеры и обнаженный торс. Что еще нужно для того, чтобы заставить девочек-фанаток пищать от восторга? Однако в сети нашлись и такие (а их было немало), которые не поняли выбора певца. «Брутальное» тату Крида подписчики не только высмеяли, но и сравнили исполнителя с некой вещью, пикнув штрих-код которой, в магазине «Пятерочка» можно получить пачку тех самых чипсов.

«Штрих код. Теперь Егор на полках магазина «Пятерочка»», «Сбежавший с супермаркета BLACK STAR», «Интересно этот штрих код пикнется? И там будут чипсы?», «Штрих-код от Lays?» - написали шутники-злопыхатели.

Крида, к тому же, можно упрекнуть в отсутствии индивидуальности - подобный штрих-код уже красуется на шее актера Павла Прилучного. Похоже, что склонность «вдохновляться» чужими идеями коснулась не только битов Егора, но и его татуировок.