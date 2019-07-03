Наташа Королева в шоке! Сыночек может вслед за любимой пойти на «Дом-2»

Сегодня, 18:10

Первые успехи Архипа в личной жизни могут довести до телепроекта.

Кажется, совсем недавно Наташа Королева познакомилась с супругом Сергеем Глушко. А сейчас их сыну Архипу уже исполнилось 17 лет. Звёздный ребёнок успел обзавестись первыми отношениями с 23-летней моделью, бывшей участницей телепроекта «Дом-2» Марией Слугиной. Девушка в отличие от Архипа родилась в обычной семье и чтобы пробиться в мир шоу-бизнеса ходит по различным телепроектам и снимается для журналов. Пользователей смутил тот факт, что девушка Архипа бывшая участница самого скандального телепроекта «Дом-2». В обществе закрепилось мнение, что на данный проект ходит молодёжь с низкими моральными принципами и нравственными нормами.

Многие рекомендуют Наташе Королевой тщательнее следить за сыном, первая любовь, как правило, очень сильная и часто приводит к необдуманным, глупым поступкам. Девушка старше Архипа на 5 лет и может манипулировать мальчиком, что она прекрасно понимает. Она может позвать мальчика вернуться на телепроект «Дом-2», чтобы окончательно прославиться за счёт его громкой фамилии. Но нужно ли это известным родителям большой вопрос. Если Архип пойдет строить свою любовь на скандальное шоу, то Королева явно будет в шоке! «Сыночек может вслед за любимой пойти на Дом-2», «наташа, ты присматривай за сыном, а то потом по всем проектам затаскает», - пишут пользователи на странице.

Но есть и другая точка зрения: пара Наташи и Тарзана можно назвать неординарной. Кто еще из популярных певиц на пике славы закрутил роман со стриптизёром? Исходя из этого можно предположить, что родители с пониманием отнесутся к ситуации.