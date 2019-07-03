«Она истерила всю передачу»: Зрители рассказали, как Володина себя ведет на «Давай поженимся»

Сегодня, 18:00

Возможно, проблемы в личной жизни выбили из колеи уравновешенного астролога.

Василиса Володина отличалась всегда от своих коллег уравновешенностью, спокойствием и миролюбивостью. Но, как говорится, с кем поведешься от того и наберешься. Так как Василиса работает со скандальными дамами Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой, она быстренько поднатаскалась, так сказать наглости, мерзости, надменности от своих коллег по цеху.

«Недавно была на передаче Давай поженимся и меня так удивило поведение Василисы, она вела себя, мягко говоря, неподобающе астрологу. С экранов всегда казалось, что она такая добрая, а Роза с Ларисой ее шпыняют и обижают. Все оказалась в точности наоборот, она вела себя неадекватно, истерила всю передачу, то воду ей не поставили, то еще что-то… В общем на экране это просто образ добренькой крестной, а в жизни просто демонесса какая-то. И кстати говоря, это все вырезали, дабы не испортить амплуа хорошего астролога», - рассказали зрители, как ведет себя Володина.

Может быть, Василиса была злой из-за ссоры с мужем. В сети неоднократно сообщали, что у пары были проблемы, а вот пришли они к компромиссу или нет, этого пока мы не знаем, но судя по поведению Володиной - семейные вопросы пока не решены. Многие инсайдеры, согласны с тем, что нельзя верить всему, что показывают по телевизору, а особенно по «Первому каналу». По телевидению нам могут показать очень много лжи, когда происходит монтаж готового материала, вырезают из эфира то, что не выгодно для продюсера или самого канала. Скорее всего, многие не доверяют «Первому каналу» из-за громких разбирательств на шоу «Голос. Дети», где продюсеров обвиняли в подтасовке голосов, а так же обман зрителей на шоу «На самом деле с Шепелевым», где герои были актерами.