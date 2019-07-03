Теперь дорогая женщина. Галкин подарил своей любимой кольцо с бриллиантами

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Максим Галкин решил утешить Примадонну дорогим подарком, после инцидента произошедшего на Рижском вокзале.

В свои 70 лет Пугачева выглядит моложе своего паспортного возраста. Галкин осыпает свою жену роскошными подарками. Став женою телеведущего Пугачева серьезно стала относиться к бриллиантам и даже собрала уже приличную коллекцию. Недавно в Instagram-аккаунте Алла засветилась на фото, где виден новый подарок Максима. Кольцо с крупным бриллиантом, в котором ранее звезда не появлялась. Подобное кольцо не встретишь на прилавках ювелирных магазинов, оно явно сделано на заказ. Теперь дорогая женщина, кольцо в 12 карат, а то и больше. По скромным оценкам такое кольцо обошлось Галкину в 28 миллионов рублей и это в зависимости от бренда, за такую сумму в Москве можно купить 5 однокомнатных квартир. В глаза бросается белоснежный цвет камней, это является основным критерием в цене. Но это не самый дорогой подарок сделанный Максимом. На свадьбе Галкин подарил жене бриллиантовый гарнитур – кольцо, колье и серьги. Такой подарок обошелся телеведущему в миллион долларов.

Пугачева рассказала, что по ювелирным изделиям не страдает. Будет приданное для внучки Клавдии, отметила певица. Стоить сказать, что Галкин очень часто делает Примадонне необычные подарки, потому что очень сильно любит ее и жизни не представляет без нее, о чем часто он признается своим поклонникам.