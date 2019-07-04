Чуть не погибла из-за любви к азартным играм! Пугачеву «прессовали» криминальные авторитеты

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Примадонна – игроман со стажем, со времен лихих 90-х Алла Борисовна просаживала все деньги, пока в один неудачный момент не попалась в руки бандитам.

Известная заслуженная артистка Росси Алла Борисовна Пугачева проживает очень веселую жизнь. Во времена, когда на пороге стоял голод, а зарплаты в государственных учреждениях выдавались раз в полгода. Люди жили по карточкам, страна обратилась в полный и безоговорочный упад экономики – Пугачева полюбила приезжать к своему давнему другу модельеру Валентину Юдашкину. Все дело в том, что в 90-е она просаживала миллионы на автоматах. Собственно, азарт стал одним из звеньев, соединивших её с Галкиным, который в юности тоже любил поиграть. Сегодня Алла и Максим говорят, что завязали, но не прекратили отдыхать в Юрмале из года в год, где еще разрешены казино. А после скандальной истории пару лет назад, когда в квартире их близких друзей - Юдашкиных обнаружили подпольные азартные игры. Тогда знаменитое семейство обвинило прислугу и еле как они «отмазались» от уголовного наказания.

Ну была в жизни Аллы еще одна черная полоса, где ее буквально не полюбило любимое хобби. В начале 90-х под хорошо зарабатывающую на концертах Примадонну стал копать самый жесткий криминальный авторитет Москвы – Сильвестр (Сергей Тимофеев). Пугачева решила выкупить театр, где собиралась открыть несколько кружков по пению, но Тимофеев объявил, что хозяин столицы он, а Алле пора подумать об уходе на заслуженный отдых. Позже к помощникам Аллы стали наведываться странные люди и запугивать, что отберут все деньги, которые она выигрывала в автоматах и получала за концерты. Алла Борисовна испугалась и позвонила своему давнему знакомому, который тогда проживал на территории США - криминальному авторитету Япончику (Вячеслав Иваньков).

Иваньков пообещал решить вопрос, но время шло, а Алле сыпались угрозы. Анонимные письма, звонки. Один раз ее поджидали у подъезда, вероятно, чтобы сильнее запугать певицу. Алла была с охраной, что и спасло ей жизнь. Вот так Алла чуть не погибла из-за любви к азартным играм. Пока Пугачеву «прессовали» криминальные авторитеты – Япончик выжидал. Поскольку Иваньков не смог договорится с Сильвестром, тот не пожелал делиться верховенством над Москвой и воровским общаком, в 1994 году Тимофеева заказали. Он был безжалостно убит взрывом в своем Мерседесе. Многие связывают его смерть именно с конфликтом Аллы и с Япончиком. Неужели, великая и властная Примадонна не смогла решить вопрос по-иному?