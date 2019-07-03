Миллионер Павел Воля оскорбил бедняков рекламой дорогущего курорта в Сочи

Сегодня, 11:10

Резидент Comedy Club решил, видимо, заработать себе скидку и пропиарил в своём Instagram горную базу «Роза Хутор». Подписчики ужаснулись, узнав цену такого отдыха.

Как сказал сам Воля, он с семьёй уже две недели находится в «Розе Хутор», где они ещё с несколькими семьями своеобразный «детский лагерь». Он усиленно рекламировал тамошние детские развлечения и секции, чистый воздух и сам факт летнего отдыха на горнолыжном курорте.

Вот только вместо слов благодарности за полезную информацию, Паша смог наблюдать в комментариях лишь изумление простых россиян стоимостью такого отдыха.

«Ну и бабла это все стоит нереального»

«Был не советую, за эти деньги в Дубае можно нехило отдохнуть, цены [огромные], море [хрен] знает где, поверьте того не стоит не тратьте деньги и время»

«Тебе конечно легко потратить сотни косых на отдых в России, ты ж миллионер. А обычным людям как было дешевле ездить в Турцию, так и осталось»

По всей видимости, Паша забыл, что большая часть подписчиков его страницы – обыкновенные российские трудяги, которые не могут позволить себе потратить сотни тысяч рублей на пару недель активного отдыха, и тем самым оскорбил чувства своих фанатов.

К слову, зарабатывает Паша около 2,5 млн долларов в год.