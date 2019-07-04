Мамка Стифлера активизировалась. Рудова завела нового молоденького мажора

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В сеть попало фото, на котором загорелый накаченный парнишка зарывается лицом в грудь актрисе.

Наталья Рудова, отмечая свой день рождения, решила взять от жизни все. В том числе и обзавестись еще одним хорошеньким юнцом. Подруга актрисы Анна Седокова выложила в сеть фотографию с поздравлением. На снимке изображена Наталья и неизвестный парень. Понять, кем является молодой человек невозможно, так как он буквально ныряет в грудь Рудовой, к тому же, его лицо девушка закрывает руками.

Фотография вызвала шквал заинтересованности среди поклонников знаменитости. Фолловеры, не оставили без внимания телосложение парня, а также то, как счастливо Наталья выглядит на снимке. Они сразу же захотели узнать, с кем артистка решила развлечься на этот раз.

«Рудова, вот это у тебя мачо», «Это ее парень?» «У Наташи появились отношения? Кто этот симпатичный парень?», – поспешили оставить комментарии заинтригованные фанаты.

Ни Рудова, ни Седокова не стали разглашать личность накаченного молоденького мальчика. Но нет сомнений в том, то это точно не сын миллиардера Сергея Саркисова, с которым актриса недавно отдыхала в Ницце и дала повод думать, что у нее появилась интрижка с девятнадцатилетним сыном олигарха. Вероятно, «мама Стифлера», как ее прозвали в сети, активизировалась и завела нового мажора.