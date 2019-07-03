Понырял в чужие «кокосики» и к жене вернулся: Брежнева простила шалости Константину Меладзе

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Певица оказалась мудрой женщиной. «Это жизнь», - заявила Брежнева и поделилась семейной идиллией

Ещё недавно в сети обсуждали развод певицы Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе. Звёзды не появлялись на светских мероприятиях и перестали выставлять совместные фотографии. Многие, были уверены, что Меладзе завязал роман на стороне. Предполагаемой любовницей композитора стала «беленькая» из «Виагры» - Эрика Герцег.

Слишком часто их видели вместе. Девушка очень похожа на Брежневу, однако гораздо симпатичнее и моложе. Но позже, Константин удивил ещё больше, в сеть просочилась фотография, на которой композитор, уверенно «нырнул» лицом в большую грудь незнакомки. Многие пользователи сети разглядели в ней певицу Анну Семенович, которая к слову, уже давно обделена мужским вниманием. «Ну всё! Это конец», - подумали фанаты Брежневой. Ведь после таких «косяков» женщины подают на развод. Но к всеобщему удивлению, певица простила шалости Константину Меладзе. Ну, а что тут такого? Понырял в чужие «кокосики» и к жене вернулся. А, что касается любовницы на стороне, так это не доказано, а не доказано, значит, невиновен. Недавно Брежнева выставила видео, на котором они с Меладзе сияют от счастья.

Казалось бы, нужно порадоваться воссоединению, но нашлись и те, которые подлили масла в огонь: «Только же он груди другой целовал!?». Но Брежнева и тут продемонстрировала свою мудрость.

«Это жизнь», - написала певица.

А ведь действительно, сколько семей ежегодно распадается из-за пустяков и неумения прощать? Ну пощупал других женщин, может и Брежнева кого-нибудь успела пощупать, зато посмеялись над этим вместе и счастливо живут дальше.