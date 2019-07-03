Очередная жертва. Водонаева показала всем своего любовника

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Дружеский поцелуй натолкнул на мысль о том, что между звездой «Дом - 2» и ее другом из Дубай любовная связь.

Вчера, 2 июля у Алены Водонаевой был день рождения. Отмечать свое 37-летие она отправилась с сыном в солнечный Лос-Анджелес.

В своих сторис она репостила все поздравления от своих близких, друзей и просто поклонников.

Среди множества фотографий было две с особенными поздравлениями. На первой Водонаева нежно целует молодого мужчину на берегу моря, а поздравление от парня звучит следующим образом: «Сисенька моя, Happy Birthday». По второму фото можно убедиться, что Алена весело проводила с ним время еще в начале июня.

По данным сети, очередной жертвой любовных страстей стал фотограф из Дубаи, которого зовут Дмитрий.

Стоит отметить, что недавно в интервью, Водонаева призналась, что у нее есть любовник, который старше ее на 15 лет. А в свой день рождения она всем его показала.

Однако по фотографиям в instagram у Дмитрия видно, что знают они друг друга давно, и когда они начали общаться, телезвезда была еще не разведена. Получается, что она вела роман на стороне с молоденьким фотографом. Не раз Дмитрий устраивал для скандальной теледивы фотосессии в Дубаи.

Соединять приятное с полезным у Водонаевой получается намного лучше, чем строить долгие семейные отношения. А вот держать молодого парня только лишь для любовной связи - это совершенно несерьезно в ее возрасте, тем более она мечтает встретить взрослого состоявшегося мужчину для создания семейного гнезда.