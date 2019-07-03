Цымбалюк-Романовская унизилась, попытавшись вызвать ревность Шаляпина

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Виталина замучила своих визажистов и парикмахеров, пытаясь соответствовать запросам Прохора, чтобы его вернуть. Однако это не помогло – певец никак не отреагировал на её старания.

Вчера прославленная пианистка устроила себе «день красоты»: заглянула к звёздному парикмахеру Павлу Ваану и стилисту Ирен Виртаанен. Об том она рассказала в своём Instagram, сопроводив загадочной подписью: «После окрашивания и макияжа навстречу… секрет кому».

Подписчики тут же решили, что речь идёт о певце Прохоре Шаляпине, возлюбленном Виталины. Но на закономерное замечание «Надо навстречу Прохору» пианистка оставила всего несколько скобочек, будто пытаясь нагнать таинственности. А сам Шаляпин сейчас отдыхает в США, девушка явно пыталась вызвать ревность молодого певца.

Странно, что эта недосказанность сопровождает личность артистки на фоне слухов о расставании с Шаляпиным. Пианистка будто боится признать очевидное, всё ещё стараясь его вернуть: навела марафет без повода и выкладывает игривые снимки в Instagram.

Возможно, у Прохора с Виталиной сейчас действительно происходит кризис отношений, из-за его певец и уехал в Америку, подальше от Виталины. Вероятно, они просто не хотят афишировать расставание раньше времени, и взяли своеобразную «паузу».

По всей видимости, инициатором был Шаляпин, иначе зачем Цымбалюк-Романовской унижаться и пытаться вызвать его ревность, интригуя его и подписчиков некой «встречей», перед которой приходится интенсивно прихорашиваться. Ну, а по данным издания Star News, Прохор в Лос-Анджелесе уже начал активно отдыхать с местными девушками на территории закрытого ночного клуба Go-go. Интересно, информация уже дошла до Виталины?