Гей - эксперт женской красоты? Тимур Батрутдинов станет членом жюри журнала Playboy 

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Пользователи смеются, что Тимур выберет мужеподобную женщину.

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов в очередной раз предстанет перед выбором между красивыми девушками. Журнал Playboy предложил Батрутдинову сотрудничество. Его задачей будет выбрать девушку на обложку журнала. Звучит абсурдно, что гей со стажем будет экспертом женской красоты. Обычно выбирают пользующихся популярностью мужчин среди женского пола, объективнее если бы пригласили Егора Крида, у которого целая армия влюблённых девушек или Александра Ревву – в его случае, фанатки уже постарше, чем у Егора. Тимур написал в Instagram, что ему очень приятно стать членом жюри такого громкого журнала.

Про ориентацию Тимура давно ходят слухи, но конкретного доказательства, что он встречался с мужчинами нет. В основном ему прививали нетрадиционную ориентацию из-за его затянувшейся холостяцкой жизни. Юмористу 41 год, а у него не то что не было семьи, никто не видел его с девушками, невозможно так тщательно скрывать отношения и всегда оставаться незамеченным. Ольга Бузова, с которой Тимуру неоднократно приписывали роман сама недавно засомневалась, что Тимур не по мальчикам. На YouTube-канале вышел выпуск, где Оля и Тимур задают друг другу неудобные вопросы, так вот Оля спросила верить ли ей слухам, что Батрутдинов увлекается мужчинами. На что он ответил, что верить не стоит и он всегда хотел интима с Олей, как только узнал о разводе с Тарасовым.

Пользователи пришли к выводу, что Тимур сказал Оле комплимент, чтобы пустить пыль в глаза и перестать обсуждать колкую тему. Неужели в мире шоу-бизнеса нет не одной достойной девушки сердца Батра.

«Куда ему выбирать обложку журнала? Вы что хотите, чтобы он Лазарева выбрал?», «Да все знают, что он гей и на Камеди с этого смеются», - пишут фанаты Тимура.