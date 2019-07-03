Поматросил и бросил? Александр Петров вместо любви с Асмус предпочел карьеру в Голливуде

Сегодня, 07:00

Что послужило причиной измен Асмус.

Александру Петрову предложили сниматься за бугром, на что актер согласился и снялся в фильме «Анна» французского кинорежиссера Люка Бессона. Судя по всему, это не последнее предложение Александру, поскольку он отказался сниматься в продолжении сериала «Полицейский с рублевки», о чем сообщил в соцсети. Скорее всего, Петров послушал своего коллегу Сергея Жигунова, он высказался по поводу того, что Александру нужно научиться говорить «нет», даже заманчивым проектам, ведь последнее время он постоянно на экране. А это может привести к тому, что Александра перестанут приглашать режиссёры, сниматься в своих картинах, как впрочем и самого Жигунова. Так же Петров сообщил об уходе с Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. В сети неоднократно писали о том, что у Асмус и Петрова роман. И тут он резко улетает за границу, уходит с театра, получается, что Петров поматросил и бросил, замужнюю Кристину и вместо любви предпочел карьеру. Не кажется ли вам, что это довольно странно? А возможно, что парень понял, что не хочет разбивать семью Харламова и Асмус. Ведь более полугода все СМИ приписывали им яркий роман, он якобы ухаживал за ней на гастролях, а Гарик даже хотел ему отомстить мордобоем.

Очень странно, что Гарик еще не как не протроллил Петрова в своих веселых публикациях. Скорее всего, Кристина завела отношения на стороне потому что Гарик не устраивает ее, как мужчина, он сильно изменился внешне, потолстел, стал реже бриться. Как вариант, причиной измен может стать бытовая усталость, либо проблемы в интимной жизни. На самом деле причин может быть очень много, что послужило причиной для Кристины пока неизвестно.