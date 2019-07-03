Сняла прилюдно с себя белье. Стаханова опозорилась на всю Россию ради денег

Сегодня, 04:00

Актриса решила выбрать самый легкий способ поправить финансовое положение, и пошла махать «грязным бельем» на шоу к Малахову.

«Королева эпизодов» вызвала бурную реакцию в сети после очередного выхода телепередачи «Прямой эфир», в котором Галина выступила главной героиней. Шоу Андрея Малахова уже давно заполучило дурную славу. Ведущий делает все, чтобы повысить рейтинги и как следует хайпануть на людском горе. Зритель не может понять, почему люди продолжают соглашаться сниматься в этом абсурде, но вероятнее всего, за таким решением стоит жажда денег и славы, зачастую скверной.

Время позорится на всю Россию ради денег пришло и для советской актрисы театра и кино Галины Стахановой. Женщина не снимается в картинах с 2016 года, последней для нее стала роль «бабы Мани» в новогодней комедии «Елки 5». И теперь, она решила снять прилюдно с себя трусы и помахать ими перед камерами.

На старость лет актриса рассказала в подробностях о том, как спала с женатыми мужчинами и, так сказать, брала от жизни все. Пользователи сети не одобрили такого решения и засыпали артистку комментариями, в которых высказали свое недовольство.

«Позор какой-то. Зачем это все выносить на люди. Кошмар просто, до чего дожили», - пишут зрители.

Также зрители обвинили ведущего и героев передачи в том, что все шоу – постановка.

«Я думаю, что и дочь, и Стаханова прекрасно знали, кто отец, просто шоу должно продолжаться, вот и выдумали интригу. Да ещё и денег заплатили всем», – заявил фолловер.

По мнению пользователей, участники упали на самое дно и потеряли всякое уважение к себе и своим близким людям: «Боже, ну как же не стыдно? Неужели люди ради денег идут на такое унижение? Стыд и позор. Полная деградация».