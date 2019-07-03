Уже уходишь с ТНТ? Слепаков жестко раскритиковал слова Путина о геях в стране

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Семен за свободу слова и не побоялся высмеять первое лицо государства за толерантную страну.

Известный российский юморист, бывший резидент Comedy club Семен Слепаков своими шутками практически нажил себе тюремный срок. А все потому, что комик во всю пользуется свободой слова и по какой-то неведомой причине направляет все свои шутки в сторону Владимира Путина.

Недавний скандальный ролик, попавший в сеть, где Президент РФ говорит: «А у нас люди нетрадиционной ориентации спокойно живут и работают, продвигаются по службе, ордена им вручают. Я им вручаю лично», произвел взрыв в соцсетях. Вот и Семен не выдержал и написал целое стихотворение начав его с четверостишья: «Мы ЛГБТ не притесняем, зря пиндосы критикуют нас. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит …….».

Вот так Слепаков жестко раскритиковал слова Путина о геях в стране. Многие сразу задались вопросом, если сейчас канал получил государственную поддержку и финансирование, то Семен, ты уже уходишь с ТНТ? Ведь политика нашего Президента не предполагает какого-то наказания за пропаганду гомосексуализма в стране, а вот юмориста, похоже очень сильно эта тема задевает. Все началось с того, как в сеть попались снимки, где сначала известный актер Алексей Панин устраивает разврат с мужчинами, потом с женской ногой, а потом публикует фотографию, где ему сам Путин вручает орден за заслуги перед отечественным кинематографом. Вполне вероятно, что именно этот факт и возмутил Семена.

Ведь он уже более 5 лет продюсерствует на канале ТНТ, но похоже, его шутки за 300 становятся опасными. Высказывание недовольства в адрес действующей власти, пропаганда России, как страны с каким-то инакомыслием, чем другие государства и сравнивание ее в плохом контексте – карается уголовным законодательством. А артисты, как люди, которые могут влиять на массы, поскольку являются чьими-то кумирами – самая опасная категория пропагандистов.

Напомним, что после слов о «немытой России» - Алексей Панин был подвержен уголовному преследованию со стороны российских следственных органов по статье «Экстремизм». Так будет ли следующий артист-уголовник или все обойдется обычным уходом с телевидения?