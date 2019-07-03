Тупой хайп или полный маразм? Успенская обратится в клинику Малышевой из-за предстоящего ЭКО

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Певица вслед за Бари Алибасовым решила подзаработать.

Королева шансона Любовь Успенская несколько дней назад шокировала пользователей скандальной новостью, певица поделилась, что хочет вновь стать мамой. На все отговорки подписчиков стать бабушкой, артистка заранее ответила, что насмотрелась на Аллу Борисовну и Филиппа Бедросовича. Вероятно, в российской шоу-бизнесе пошел новый тренд – рожать детей в престарелом возрасте желательно двойню, а если родишь тройню, то переплюнешь всех артистов. Вот Успенская и решила хайпануть.

По слухам в сети певица решила обратиться к самому популярному доктору России Елене Малышевой, её специалисты проконсультируют Любовь и расскажут все тонкости сложной процедуры ЭКО. Пользователи считают, что данный выбор будет обусловлен популярностью Малышевой. Она является скандальной телеведущей, которая вынесет на всеобщую публику, а возможно покажет по «Первому каналу». Пользователи сравнивают заявление Успенской с выходкой Бари Алибасова, который на обмане заработал целое состояние.

«Бари заработал на больничной койке и Успенская в те же ворота, не на Киркорова ты насмотрелась, а на клоуна Алибасова», «Малышева поможет», - пишут подписчики.

Тупой хайп или полный маразм? Если бы певица действительно хотела родить ребенка в столь осознанном возрасте, то навряд ли бы выносила щепетильную тему на всеобщее обозрение. Потому, кроме как хайпом, данное заявление назвать нельзя. Пугачевой и Киркорову есть кому за детьми приглядывать, а дочь Успенской сама нуждается в тщательном надзоре.