Сняла парик – волос не стало. Утяшева показала новый эксперимент на голове

Сегодня, 10:55

Супруга Паши Воли удивила фанатов неожиданным решением.

Недавно знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева решила стать блондинкой. Звезда шокировала поклонников резкими изменениями в образе, которые, по мнению большинства фанатов, совершенно ей не шли. Объемная капна длинных белоснежных волос слилась с худенькой светлокожей Ляйсан, сделав ее неприметной и блеклой. А сегодня Утяшева показала новый эксперимент на голове, который компенсировал ее предыдущий провал.

Звезда сняла парик – волос не стало и гимнастка расцвела. Прежнюю «гриву» звезды сменила аккуратная укладка шикарных длинных, и главное, настоящих волос, которые невероятно украшает звезду. Судя по всему, знаменитость сделала сложное окрашивание, однако осветлить свой черный цвет довольно сложно. Парик стал спасением для супруги Павла Воли на переходном этапе, пока она не добилась желаемого, более холодного оттенка.

«Теперь мне тоже нравится цвет! А до этого что-то было неестественное», «Очень нравится новый цвет волос!», «Очень красиво», «Лейсян, вы просто шикарная девушка», - поклонники не остались равнодушными к стараниям звезды и завалили Утяшеву комплиментами.