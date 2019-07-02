Седина в бороду – детство в душу. «Старческий маразм» Киркорова пугает даже Орбакайте

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Голосящий на весь парк развлечений поп-король опозорил семью.

Несмотря на развод Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, Кристина Орбакайте поддерживает с отчимом близкие отношения. Они часто видятся, путешествуют вместе, не пропускают праздники друг друга, много общаются, а их детки отлично дружат. Киркоров единственный из родственников не пропустил день рождение падчерицы и не удивительно, что именно ее с семьей Филипп пригласил в парк аттракционов весело и дружно отпраздновать именины Мартина в семейном кругу.

Певица не отказала отчиму и приехала в шикарный парк развлечений Toy Story Land. Однако создавалось впечатление, что больше всего удовольствие от детских аттракционов получил сам поп-король, ведь никто не радовался громче его. Седина в бороду – детство в душу как раз про Филиппа, ведь чем «белее» его борода, тем сильнее он впадает в глупое ребячество. Похоже, Кристина быстро пожалела о своем визите, ведь ей было явно стыдно за поведение отчима.

Судя по кадрам в Instagram певца становится похоже, что Киркоровым овладел некий «старческий маразм», который пугает даже Орбакайте. С начала появления в парке Филипп не переставал громко голосить и восторженно восклицать нечленораздельные звуки. Он постоянно выкрикивал имена своих спутников на американский манер, неудачно пытался говорить на английском, публично строил рожицы и пытался запечатлеть всех в Stories.

Если дети снисходительно относились к выходкам Филиппа и лишь просили его переключиться с телефона на них, то Орбакайте поведение отчима явно пугало. Она постоянно сторонилась певца, пыталась спрятаться от его камеры, чтобы не позориться, игнорировала мужчину, однако все неудачно – чем больше она проявляла безразличие, тем упорнее и громче становился Филипп.

Поп-королю всего 52 года, однако учитывая сумасшедший график певца и творческую натуру не исключено, что он начал стареть ментально опережая возраст, что и объясняет странности в его поведении.