Закос не удался: Киркоров раньше Пугачевой начал кататься по перронам на авто

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Алле Борисовне следует поговорить с бывшим мужем на тему ухода от ответственности.

Произошедший накануне инцидент, в ходе которого Алла Пугачева подъехала к поезду, непосредственно на перон, на своем роскошном Майбахе, взбесил всех, кого только можно. Примадонна, ничего не стесняясь, покинула свой автомобиль и зашла в вагон, будто бы ни в чем не бывало. Несмотря на то, что пользователи в сети думали, что данный инцидент – вопиющий и единичный – все они жестоко ошибались. Оказалось, что бывший муж Аллы Борисовны Филипп Киркоров куда раньше певицы начал кататься по перронам на личном авто. Тем не менее, поп-король с легкостью ушел от ответственности, сумев не привлечь к своей наглости должного внимания.

Со стороны Пугачевой, посчитавшей, что ей можно даже больше чем Киркорову, закос явно не удался. Сейчас на просторах сети и СМИ на Примадонну, в буквальном смысле, «спускают всех собак», обвиняя ее в наглости и безнаказанности. 70-летняя певица явно не ожидала такого отношения к своей персоне.

Стоит отметить, что Киркоров на сегодняшний день, вероятно, пользуется куда большим уважением среди властей и публики, чем Алла Пугачева. Иначе, как можно объяснить то, что за аналогичный инцидент ему не пришлось понести ровным счетом никакое наказание. Тотальная безнаказанность звезд первой величины в российском шоу-бизнесе со стороны властей, по всей видимости, и стала мотивацией для того, чтобы под раздачу попала именно Пугачева, которая столь беспардонно решила ездить по перронам Рижского вокзала.