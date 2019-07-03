Батрутдинова увела Бузова? Поп-дива посcорила юмориста с резидентами Comedy

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Эти отношения до добра не доведут, намекнул Гарик Харламов и, похоже, оказался прав.

Недавно стало известно, что Тимур Батрутдинов уходит из Comedy Club. «Яблоком раздора», скорее всего, стала Ольга Бузова. Шоумен признался, что покидает шоу из-за нее.

Разыгрался нешуточный скандал в ходе первого выпуска нового сезона Comedy Club. Харламов и Батрутдинов начали свое представление, но закончилось все словесной перепалкой. Гарик явно намекнул на бездарность Тимура, сказав, что Бузова спасла его падающую популярность.

В итоге, на сцене появилась Ольга, которая хотела увлечь Батрутдинова за собой. Позднее Ольга увела юмориста со сцены. Уход Батрутдинова может стать свидетельством того, что его отношения с Бузовой, судя по всему, вполне могли перейти в романтическую плоскость.

Гарик Харламов считает, что в случае отношений Батрутдинову придется столкнуться со многими трудностями, так как светская львица вполне может стать причиной его деградации. Долгий творческий тандем с Харламовым закончился тем, что поп-дива поссорила юмориста с резидентами Comedy Club, ведь теперь знаменитый холостяк присоединился к команде Сергея Светлакова.