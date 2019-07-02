На мопсе учится. Дима Билан намекнул на скорое отцовство

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Седина в бороду - а семьи нет. Похоже, певец воспользовался услугами суррогатной матери ради личного счастья.

Певец Дима Билан добился невероятны успехов в карьере, обзавелся надежной армией поклонников и совсем юным был удостоен звания Заслуженного артиста РФ. Однако в личной жизни он терпит неудачи. Несмотря на многочисленные романы за 37 лет певец ни разу не был женат и до сих пор один. Но похоже, он решил скрасить свое одиночество неординарным способом и сегодня намекнул на скорое отцовство.

Судя по всему, Билан по примеру коллег и друзей воспользовался услугами суррогатной матери и уже готовиться стать папой. На это указывает неожиданное изменение в поведении певца. Несмотря на разъездной образ жизни, певец приобрел щенка – маленького мопса он назвал Симба.

Билан умиляет кадрами общения со щенком, ведь дарит ему всю свою ласку и заботу. Кажется, на мопсе он учится быть папой, ведь маленький щенок приучит его дисциплинированности, ответственности и позволит привыкнуть к новым обязательствам, что позволит Диме быть готовым к рождению наследника.

Видимо, певец воспользовался опытом Тимати, который подарил своей невесте Насте Решетовой на ранних сроках котенка, и девушка доказала свою готовность быть мамой. Такого же мнения придерживаются и поклонники певца, которые уже видят в Билане счастливого папочку и поддерживают его стремление создать семью.