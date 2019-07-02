Жаба задушила? Представитель Началовой грозит судом за паломничество на ее могилу

Сегодня, 19:00

Продюсер певицы Анна Исаева сразила всех своей «алчностью»

Стало известно, что с 1 июля туристические компании начнут продавать билеты для паломничества на могилу Юлии Началовой. PR-представитель певицы Анна Исаева выступила с резким осуждением подобной коммерческой затеи.

Она полагает, что такая идея может прийти в голову лишь необразованному человеку. Исаева грозит судом за паломничество на могилу Началовой, называя это «плясками на костях».

Вообще, ситуация с покойной певицей больше напоминает какой-то цирк и сплошной пиар на случившейся трагедии. Высказывались все, кому не лень: и передачи посвящали, и родители на каждом шагу говорили о своей дочери. Между прочим, на всю страну в эфире «Пусть говорят» отец Началовой заявил, что у него тоже был рак.

Анна Исаева сама много раз давала всякие интервью, ходила по различным телешоу, где рассказывала, как была близка с Юлией. Сейчас же ее возмущение выглядит немного подозрительно: ведь она сама постоянно привлекала к себе внимание всеми силами, пытаясь «хайпануть» на имени Началовой. Туристические агентства, наверное, поступают не очень красиво, ну а чем Исаева лучше?