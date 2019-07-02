Белые лосины и флирт с Газмановым. Костюшкин скрытый гей?

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Сын знаменитого «есаула» вдруг «спалил» свои отношения с певцом.

Слухов вокруг возможной нетрадиционной ориентации и Станислава Костюшкина, и Родиона Газманова ходило очень много. На днях обе звезды дали еще один повод для размышлений на эту тему. 47-летний певец опубликовал пост на своем аккаунте в Instagram, с довольно странным снимком, на котором Станислав запечатлен в обтягивающих штанах. Фотографию поспешил прокомментировать сын Олега Газманова, причем сообщение 37-летнего мужчины сильно напоминает флирт.

Сам Костюшкин в своем посте задался вопросом о том, как доехать домой после выпитых 2-х литров воды во время тренировки. При этом на певце действительно был странный наряд: просторная черная футболка и обтягивающие белые лосины. Газманов-младший дополнил пост уточнением про «доехать сухим», и добавил: «Ты дай знать-то, народ волнуется». Самое любопытное в том, что до этого даже о знакомстве двух звезд шоу-бизнеса не было известно, но Родион пишет так, будто они со Станиславом уже давно дружат. Странно и то, что совпадений в этой истории слишком много.

К слову, Газманов-младший до сих пор не обзавелся семьей, за это его часто подозревают в однополой любви. Зачем Родион комментировал именно Instagram Костюшкина, который также не раз попадал в казусы, связанные с ориентацией? Станислав женат и даже воспитывает двух детей, неужели он скрытый гей?

Впрочем, такая ситуация многих людей не удивит: в шоу-бизнесе распространенным явлением считается «перенасыщение» удовольствиями жизни и поиск новых увлечений. Другими словами, соблазн разврата и вседозволенности сбивает многих звезд с пути, и она меняют религию, взгляды и некоторые даже ориентацию.