Дотошная мать, Кожевникова борется за здоровье своих детей

Вчера, 16:31

Точный диагноз спустя два года обследований врачи до сих пор не поставили, и что делать дальше Мария не знает.

Многодетная мама Кожевникова души не чает в своих детях. Но не все так хорошо в семье, как кажется. Актриса уже несколько лет не может установить причину плохого самочувствия у своих двух детей. Старшие дети уже несколько лет страдают неизвестным заболеванием, даже врачи не могут поставить точный диагноз. Дотошная мать, обращалась к известным врачам столицы, но все безрезультатно. Сделанные анализы в клиниках различаются друг от друга. Главная проблема в том, что медики даже не могут точно определить симптомы болезни. Кожевникова борется за здоровье своих детей, после продолжительных поисков все-таки удалось найти хорошего специалиста. Врач поставил точный диагноз и назначил лечение. Назвать поставленный диагноз Мария не решилась и оставила его в тайне.

Напомним, что Мария родила трех сыновей от бизнесмена Евгения Васильева. В 2018 году пара обвенчалась в Ницце, но брак до сих пор не зарегистрирован. На торжественном мероприятии, присутствовали все наследники. Актриса старается окружить своих детей максимальной заботой и дать им всю свою любовь.