Поёт другая? Гагарина обманывает фанатов ненастоящими вокальными данными

Сегодня, 18:00

Продюсеры используют певицу исключительно как картинку.

Представительница России на «Евровидении» Полина Гагарина отправилась вместе с мужем в Париж. В одном из своих роликов она решила показать свои вокальные данные и спеть песню на французском. Делать этого Полине лучше не стоило, потому как выяснилось, что голос исполнительницы не соответствует тому, с которым она выходит на большую сцену. Соответствующее видео певицы наталкивает на мысли о том, что за нее для альбомов и концертов поет другая женщина, личность которой продюсеры Гагариной хранят под семью замками.

Безусловно, в сети можно найти массу «живых» выступлений Гагариной, но не следует забывать, в какой век мы живем. С помощью современного оборудования и умелых рук довести звучание голоса до практически любых высот совершенства. Видимо, достигнув определенного статуса Гагарина попросту отказалась работать «наживо» и теперь на нее трудятся никому неизвестные вокальные «рабы».

Вероятность того, что Гагарина обманывает фанатов ненастоящими вокальными данными может привести к серьезным проблемам в ее карьере. Подобные инциденты уже имели место в российском шоу-бизнесе. Неоднократно обвиняли в подобных махинациях певицу Глюкозу, Анжелику Варум и других, но всем им удавалось уйти от этих неприятностей. Судя по всему, теперь очередь дошла до Гагариной. В лучшем случае, девушке придется доказывать, что знаменитый голос, знакомый тысячам россиян, действительно принадлежит ей.