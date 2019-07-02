Эле - деньги, Яре - слава. Бледанс намекнула на роман с юнцом

Сегодня, 16:00

«Солнечный» сын актрисы принял возможного любовника матери.

Актриса Эвелина Бледанс посетила Ялту, где вечером пройдет красная дорожка кинофестиваля «Алые паруса Артека». Она решила не терять время и отправилась в развлекательный комплекс «Кристалл», где работает ее очень хороший знакомый Ярослав. Их связывает давняя симпатия, о чем свидетельствуют совместные фотографии в соцсетях и романтические признания, а сегодня Бледанс намекнула на роман с красивым и успешным юнцом.

Актриса опубликовала групповое фото, где сидит на диване в окружении молодых парней. Судя по всему, именно с Ярославом она обменивается «жаркими» взглядами на фото, которые дарят лишь очень близким людям.

Практически весь день они провели вместе, ведь судя по Историям в Instagram Бледанс, юнец был рядом с ней на пляже, в ресторане, и даже сопровождал звезду в салоне красоты. При этом мужчина постоянно восхвалял актрису и одаривал ее комплиментами, а она отвечала ему лаской. Бледанс пыталась выставить их встречи случайными, однако вряд ли они смогли бы так часто сталкиваться по воле судьбы.

Не исключено, что их связывают не только романтические чувства, но и выгода. Ярослав является успешным бизнесменом, однако все его попытки пробиться в шоу-бизнес пока терпят фиаско - даже успешные друзья не в силах протолкнуть его.

А Эвелина может переживать трудные финансовые времена. Она практически перестала работать, не снимается и лишь изредка мелькает в эфирах ток-шоу. После развода муж оставил ей и сыну квартиру и обещал выплачивать алименты, однако их может не хватать на уход за сыном и роскошную жизнь, к которой привыкла звезда. Не исключено, что ее интрижка с бизнесменом строится на выгоде: Эле - деньги, Яре - слава. Эвелина уже познакомила Ярослава с сыном Сёмой, который, судя по счастливому лицу на фото, в восторге от возможного будущего папы.