Ревва признался в любви Деревянко. В «голубой» армии пополнение?

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«Интимное» поздравление актёра выдало «Пирожкова» с поличным.

Долгие года Александра Ревву считали порядочным семьянином и заботливым отцом, несмотря на эксцентричные выходки и неоднозначные роли в проектах. Однако, так ли это на самом деле или за красивой картинкой «Пирожков» скрывает скандальные наклонности? Подогрело догадки неоднозначное заявление Александра - в Instagram Ревва опубликовал трогательное поздравление с днём рождения Паше Деревянко, где буквально признался в любви актёру.

По словам комика, артисты познакомились на съёмках фильма «Смешанные чувства» и с тех пор, судя по всему, отношения Саши и Паши действительно «смешались». Вполне вероятно, что во время совместной работы артисты могли сблизиться и теперь Ревву и Деревянко объединяют более тесные отношения, нежели дружеские, а лесные комплименты в поздравлении тому лишь подтверждение. Возникает вопрос, неужели в «голубой» армии пополнения и секс-символ Comedy Club окажется поклонником сексуальных меньшинств? К слову, подогрела догадки и неоднозначная реакция Гоши Куценко в комментариях: звёздный коллега не только отшутился на тему смешанных чувств, но и буквально подтвердил возможный роман. Так или иначе, а пока остаётся только ждать и гадать о действительности романа, возможно на волне ЛГБТ каминг-аут Реввы и Деревянко произойдёт уже в ближайшее время.