Селин Дион не уступает дорогу молодым: звезда щеголяет перед публикой в прозрачном платье

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Певица вновь демонстрирует некоторые необычные образы во французской столице. На этот раз 51-летняя икона шокировала всех своим экстравагантным нарядом, которое просвечивало почти всё тело.

30 июня началась Парижская неделя моды «От кутюр». 51-летняя Селин Дион находится в столице уже неделю и сумела поразить всех множеством невероятных нарядов. Но особенно она запомнилась своим платьем на шоу Ирис Ван Херпен. За каждым творением этого модельера стоит компьютерное программирование, физика и алхимия. В этом году её наряды продемонстрировали достаточно необычные линии и геометрические формы.

На шоу Селин Дион появилась в соответствующем тематике образе: она выбрала совершенно прозрачное платье с длинным рукавом, напоминающее облегающую игрушку, которое было сделано из резного материала и отличалось крутым трехмерным рисунком оптической иллюзии. Её грудь покрывала лишь специально вставленная сетка. Звезда не испугалась появиться на свет в таком наряде, демонстрируя достаточную раскрепощённость.

Но это был не единственный образ, которым Селин покорила всех на Неделе моды. Только за один день певица может сменить 5 нарядов. Дион успела показать себя в одежде от Gucci: короткое платье с пышными рукавами, колье с металлическими шипами и красные колготки. Нарядившись совсем не по годам, Селин успела покататься в таком виде на самокате возле Эйфелевой башни. Более серьезный образ она продемонстрировала, надев укороченный жакет от смокинга и пышную желтую юбку мини из весенней коллекции Ronald Van Der Kemp.

Что примечательно, любой наряд певицы содержит в себе определённую изюминку, которая отличает её от всех остальных. Таким образом Селин хочет вдохновить других чувствовать себя уверенней и не бояться проявлять своё внутреннее я.