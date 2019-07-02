Всему свое время. Решетова боится раскрыть пол будущего ребенка

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Из-за тяжело протекающей беременности Решетовой пришлось уехать за границу для полной реабилитации.

Невеста известного рэп исполнителя Тимати уехала отдыхать в Майами. Беременная Решетова считает, что столица очень плохо влияет на беременность. Однако до родов она планирует вернуться в Москву. Находясь за границей модель, следит за своим здоровьем, практически не купается в океане и старается не находиться долго на солнце. Решетова считает, что тропический климат идеально подходит для ее здоровья.Напомним, что практически всю свою беременность она скрывала от публики. Однако спустя уже семь месяцев она поделилась своей радостной новостью в своем Instagram- аккаунте. Но пол своего будущего ребенка семья держит в секрете, ведь всему свое время. Молодая семья ожидает прибавление в начале сентября. Будущая мама с нетерпением ждет встречи со своим малышом.

Сам Тимати станет отцом уже второй раз. Первая Дочь Алиса появилась на свет в 2013 году в Доминикане. Мать певца Симона Яковлевна занимается воспитанием 5-летней Алисы. О грядущем пополнении она не дает никаких комментариев. Также заявила, что не планирует рассказывать в своем блоге о втором внуке или внучке.