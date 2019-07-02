Гарри и Меган VS Ревва и Лобода. Замечтавшаяся певица уводит из семьи женатого Пирожкова

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«Пуля-дура», о которой поет Светлана, это влюбленность в Александра?

Светлана Лобода стала мамой во второй раз весной прошлого года. Примерно в то же время стало известно, что отцом ребенка стал солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Многие фанаты ожидали, что вскоре знаменитости объявят о свадьбе, однако этого не произошло. Судя по всему, певица больше не общается с музыкантом.

Тем не менее, она, как говорится, находится в полном расцвете сил - ей всего 36 лет, она не занята, а потому, скорее всего, все еще надеется найти свою любовь. Кроме того, кажется, она уже даже определила объект вожделения. Сегодня Лобода продолжает гастроли по украинским городам. Ее спутником в турне стал коллега Александр Ревва. По снимкам, которые она публикует в сети становится понятно, что она уже давно неровно к нему дышит.

Так, накануне в Instagram Stories Светланы появились совместные фото с Артуром Пирожковым, где она запечатлена с ним в довольно близких позах, а эможди в виде красного сердечка, посвященного ему, могут говорить о влюбленности. Кроме того, перед этим Лобода публиковала фото счастливых принца Гарри и Меган Маркл. Похоже, замечтавшаяся об их большой любви певица хочет, чтобы в ее отношениях с Пирожковым была такая же идиллия.

Именно, поэтому, кажется, сейчас она всеми силами уводит его из семьи. Можно предположить, что она будто устроила соревнование: Гарри и Меган VS Ревва и Лобода, чтобы доказать, что она способна даже на большую любовь, чем показывают члены британской королевской семьи. Однако в этом случае сложно понять позицию женатого Пирожкова. Так как сам он симпатию к коллеге не выказывает, возможно, отношения и правда существуют лишь в мечтах певицы.