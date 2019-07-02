У Аршавина нет шанса? Барановская намекнула на возвращение к Галкину

Сегодня, 14:00

«Я люблю замки, уже давно»,— заявила Юля, вероятно, завуалировав «послание» Максиму.

В последнее время Юлия Барановская активно занялась поиском второй половинки: ведущая помирилась с экс-супругом Андреем Аршавиным, успела закрутить «интрижку» с Эмином Агаларовым и даже «приударить» за Брэндоном Стоуном. Но, судя по всему, ни у одного из них нет шанса «окольцевать» Юлию, ведь ведущая «Мужское/Женское» по-прежнему может испытывать чувства к Максиму Галкину. Слухи о романе появились ещё год назад, после того, как Галкина заметили уединяющимся с Барановской на одной из премий. И хотя знаменитости не афишировали отношения, однако, не упускают возможности послать друг другу романтические знаки внимания.

Так, в соцсети Юлия опубликовала видео в сторис с очередной экскурсии в отпуске. Примечательным на видео стало неоднозначное признание ведущей: «Я вообще люблю замки и уже давно»,— заявила Юлия, прогуливаясь по старинным сооружениям. Не исключено, что под любовью к зданиями ведущая завуалировала признание шоумену, намекнув на возвращение к Галкину, который, в первую очередь, славится семейным замком в Грязях. Очевидно, пару объединяет гораздо больше общего, нежели схожий вкус в архитектуре. К тому же, состояние Примадонны сейчас явно оставляет желать лучшего и, не удивительно, если Юлия решится воспользоваться шансом, окутав Максима поддержкой и заботой, и всё-таки «приберёт» Галкина к своим рукам.