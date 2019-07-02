Коля всё знал? Исполненная Басковым песня указала на готовность к смерти отца

Сегодня, 15:00

Название выбранной композиции «Время сказать прощай» указывает на это как нельзя явно.

Трагическая полоса постигла семейство Николая Баскова. Накануне на 68 году жизни скончался его отец Виктор. Сам «золотой голос России» в этот момент находился на концерте в Минске, но почему-то отказался отменять свое выступление даже после таких новостей. Наиболее мистическим оказался факт того, что Коля, по всей видимости, все знал о грядущей трагедии, потому на сцену мероприятия вышел с песней «Время сказать прощай», указавшей на готовность Баскова к смерти отца.

Как стало известно, выступал в белорусской столице Басков в честь закрытия Вторых Европейских игр. На подобных мероприятиях композиции, исполняемые приглашенными артистами, утверждают задолго до самого концерта, потому решение Николая исполнять песню с таким драматичным названием может указывать на то, что о грядущей смерти отца ему было известно заранее. Именно поэтому он не стал отменять концерт и со спокойной душой вышел на сцену, сменив, разве что, костюм с белого на черный.

Как известно, многие звезды российского шоу-бизнеса увлекаются всем, что связано с экстрасенсами, а потому и один из главных певцов России Басков, также не мог остаться в стороне. мог посетить гадалку, предсказавшую ему скорую смерть отца. Иначе, как можно объяснить то, что Николай не первым же рейсом отправился в Москву к родителям, а решил спокойно давать выступление, пытаясь, судя по всему, привлечь к своей персоне дополнительное внимание, «наживаясь» на произошедшей в его семье трагедии.