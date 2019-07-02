Альфа-самец сдулся? Виторган не может найти замену Собчак

Сегодня, 13:00

Причиной отчаянных попыток вернуть Ксению могут быть комплексы Максима.

Ни для кого не секрет, что Максим Виторган переживает не самые лучшие времена в своей жизни: возлюбленная Ксения Собчак ушла к другому, реже стал видеть сына Платона. Но, как правило, мужчины справляются с подобными ударами судьбы и начинают активно искать вторую половинку. В случае же с Максимом, похоже, что альфа-самец сдулся и никому кроме Ксении не интересен.

Разумеется, Виторган открыто не позиционировал себя как альфа-самец, но большинство его фотографий с явным уклоном в брутальность и жесткость, из чего смело можно делать соответствующие выводы. Обычно многим женщинам нравится такой типаж, и Виторган не должен был надолго оставаться в одиночестве, однако ситуация прямо противоположная. На днях актер опубликовал репортаж в stories на своем аккаунте в Instagram, в котором поделился веселым времяпровождением в Собчак и сыном. Пара выглядела так, будто и не было никакого расставания, и Максиму явно это нравилось, о чем свидетельствовали его радостные возгласы.

Судя по всему, Виторган действительно не может найти замену Собчак. Его выходка с разбитым лицом Богомолова не дала никаких результатов, и была, по всей видимости, лишь для поддержания образа альфа-самца. Комплексы это или сложный характер сказать сложно. Но надо полагать, что Максим продолжает питать теплые чувства к Ксении, потому как только она принимает его таким, какой он есть на самом деле.