Странный дед. Дети Киркорова стесняются своего отца

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Филипп Бедросович показал своим детям Диснейленд. Певец остался доволен парком, но вот его детям было некомфортно находиться на людях в компании такого нелепого персонажа.

Король российской эстрады приехал в Америку, и по традиции посетил с детьми самый знаменитый парк мира, Диснейленд.

Оттуда Киркоров записал несколько сторис в свой Instagram, где успела засветиться даже Кристина Орбакайте. Конечно, снимал он в основном детей, сына Мартина и дочку Аллу-Викторию.

Дети подросли с последней поездки в парк, и это видно невооружённым глазом. Причём выражается это не только во внешности, но и в поведении. Мартину и Алле-Виктории стало явно некомфортно находиться на публике в компании эксцентричного отца. Дети Короля прятали глаза и жались, когда Филипп на английский манер протягивал название парка и аттракционов: «Диснейлээээнд, Аватааааа».

Певец будто не понимал, что его дети уже выросли и такие клоунские выходки их больше не веселят. Наоборот, с возрастом им будет всё более и более неприятно находится со «странным дедом», который только и делает, что кривляется.

Будем надеяться, Киркорову хватит мудрости повзрослеть вместе со своими детьми. Даже если в шоу-бизнесе оставаться взрослым ребёнком может быть полезно для карьеры, то в обычной жизни привычка к такому поведению может закончится очень плохо – вспомните Майкла Джексона.