Ботокс выплыл, где не надо? Пынзарь напугала фанатов кривым ртом

Сегодня, 18:10

Кажется, Дарья переборщила с походами к косметологу, и ее губы приобрели необычную форму.

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь поделилась новыми Stories в своем Instagram-аккаунте. Девушка рассказывала про условия конкурса, который она сейчас проводит вместе с Ксенией Бородиной. Правда, внимание поклонников привлек не розыгрыш Пынзарь, а ее кривой рот.

Дарья напугала фанатов своими изменениями во внешности. На Stories отчетливо видно, что губы девушки имеют не такую форму и размер, как раньше. Нижняя губа Пынзарь с одной стороны заметно больше, чем с другой. Кроме того, складывается впечатление, что у девушки в губе какое-то уплотнение. Особенно это заметно, когда Даша начинает разговаривать. Неужели ботокс Пынзарь выплыл, где не надо?

Вероятно, Даша слишком увлеклась походами к косметологу, и теперь ей приходится терпеть довольно неприятные последствия. Зачастую девушки перебарщивают с совершенствованием себя, после чего их ждет печальный результат, который почти невозможно исправить. Фанаты искренне надеются, что Пынзарь все-таки одумается и перестанет корректировать свою внешность.