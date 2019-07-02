«До утопленницы не заиграйся»: Боня может объявить «морскую охоту» на турецкого богача

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Хейтеры предложили ведущей разыграть трагедию, ради встречи с влиятельным мужчиной

Одинокая Виктория Боня настолько привыкла к красивой жизни, что всеми силами пытается к ней вернуться. Бывшая участница «Дом-2» состояла в незарегистрированном браке с сыном ирландского миллионера, наверняка именно оттуда Вика «заболела» роскошной жизнью. Но обстоятельства сложили так, что ведущая осталась одна на руках с ребенком. И как считают многие подписчики, Боня с большим усердием ищет себе нового спонсора. Именно по этой причине, ведущая зачастую отправляется отдыхать без дочери, считают инсайдеры. Правда, на протяжении 2-х лет поисков, «богатый Буратино», так и не нашёлся. Но Виктория не теряет надежды, а недавно ведущая вновь отправилась на поиски «клада» на этот раз в Турцию.

Дочка под присмотром бабушки, поэтому Вика может хорошенько отдохнуть. Самые «заботливые» хейтеры устали наблюдать за неудачными попытками Бони найти богача и предложили ей разыграть трагедию: «Вика, мой тебе совет, как подцепить богатенького мужика. Одеваешь юбочку покороче, ну вижу, ты и так в ней, после, отправляешься на пляж класса-люкс, ты сразу его узнаешь, там мужики в костюмах загорают. Потом, сходи покупаться. Плыви, плыви и начинай тонуть. Главное, кричи погромче. Потому, что помимо тебя «тонуть» могут и другие представительницы прекрасного пола. Тот, кто побежит тебя спасать и окажется твоим суженным. Только до утопленницы не заиграйся».

В сети, посмеялись над таким советом, а возможно, кто-то и взял его на заметку. Безусловно, Боня может объявить «морскую охоту» на турецкого богача. Но, будем наедятся, что у неё не настолько всё критично. И свою любовь девушка найдёт чуть позже, без риска для жизни и здоровья. Правда, гарантий, что избранник окажется именно богатым – нет.