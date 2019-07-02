«Смеяться скоро совсем перестанете»: Катя Лель угрожает фанатам за смех над ее историями про НЛО

Сегодня, 18:00

Певица считает, что знает больше, чем обычные люди.

Известная артистка Катя Лель была популярна на закате 90-х. Под ее песни танцевали миллионы, а сейчас женщина то и дело рассказывает в интервью о небывалых историях о похищении ее НЛО. Фолловеры уверены, что женщина злоупотребляет алкоголем и из-за этого в ее голове произошел некий «сдвиг». Теперь же Катя Лель угрожает фанатам за смех над ее историями.

Новое фото бывшего участника «Дом-2» Степана Меньщикова стало поводом для обсуждения общественности. На снимке мужчина вместе с певицей и другими звездами позировал для сэлфи. Один из подписчиков Степана решил прокомментировал фото, чем вызвал бурную реакцию Кати Лель. Он отметил, что после рассказов певицы о похищении НЛО сомневается в ее адекватности, на что она ответила: «Смеяться скоро совсем перестанете».

Певица тем самым намекнула на то, что знает больше, чем обычные люди. Видимо, вечные слухи об алкоголизме певицы не были такими беспочвенными, раз она угрожает фанатам за безобидные комментарии. В сети заявили, что «сдвиг по фазе» Кати опускает ее в глазах фолловеров ниже и ниже.