Батр, прощай! Тимур Батрутдинов ушел с Comedy club на СТС

Сегодня, 11:00

Тимур, вероятно, устал был вторым после Гарика-Бульдога и решил найти себя в шоу Сергея Светлакова «Слава Богу, ты пришел!», об этом сообщили в Instagram-группе millionare.ru.

Известный и очень талантливый юморист канала ТНТ и шоу Comedy club Тимур Батрутдинов, похоже, не пошутил, когда говорил, что шоу «План Б» с Ольгой Бузовой может стать для него последним. В Instagram-группе millionare.ru появилась информация, что Тимур Батрутдинов ушел с Comedy club на СТС. И именно по этой причине сейчас канал ТНТ крутит еще старые ролики, новый сезон оказалось труднее снять без участия одного из топовых юмористов, который находится в паре с Гариком Харламовым. Все дело в том, что зритель привык, к тому, что Харламов частенько унижает Батрутдинова ради шутки, а Тимур соглашается на всего его авантюры из-за хорошего отношения к юмористу.

Когда-то парни вместе начинали с КВН и своими шутками дошутились до высокорейтингового ток-шоу на развлекательном канале, стали миллионерами. Ну а сейчас, похоже, можно сказать хорошему и очень скромному юмористу: Батр, прощай! Если верить информации, то Тимур ушел туда, где сейчас снимается их второй коллега-друг в роли ведущего.

Сергей Светлаков уже забрал в свое шоу «Слава Богу, ты пришел!» Александра Незлобина, а сейчас время пришло и для Батра.

Некоторое время назад Светлаков признался, что перешел туда только по той причине, что не видел развития в Comedy club. По его мнению, продюсеры, в том числе и Гарик Мартиросян видели его только как шута и человека, который шутит про геев и извращенцев. Более серьезный юмор в шоу не приветствуется, а гонорары из-за этого постоянно падают. Видимо, та же участь могла и предостерегать всеми любимого Батруху.

На канале ТНТ он запомнился зрителю, как веселый, робкий, очень талантливый, интеллигентный и сдержанный. Многие фанаты решили, что теперь канал ТНТ стал для них менее популярен и свои взоры он отправят на шоу Светлакова, где должен в ближайшее время сняться «Каштан» Батрутдинов в новом амплуа.