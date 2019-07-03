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Телеведущий задал некорректный вопрос, вызвав массу негатива в свой адрес от фанатов советской артистки.

Андрей Малахов на передаче «Прямой Эфир» повёл себя крайне некорректно по отношению к советской и российской актрисе театра и кино – Галине Стахановой. Артистка является «королевой эпизодов», Галина Константиновна снялась в многих фильмах, была любовницей талантливого режиссёра Романа Быкова, но главной роли так и не получила. Многие высказывались очень положительно о артистке, Галина Константиновна с молодости очень весёлый и светлый человек.

Журналисты передачи «Прямой эфир» задали Евгению Петросяну вопрос, как он относится к данной артистке. Не смотря на то, что в Евгений Ваганович познакомился с Галиной Константиновной в весьма взрослом возрасте, он очень положительно отозвался об артистке, по словам юмориста не каждая артистка сможет сыграть комедийную роль, что очень его подкупает. Петросян и Стаханова даже выступали вместе на сцене «Кривого зеркала» по приглашению самого Евгения Вагановича.

Андрей Малахов в «Прямом Эфире» напугал 78-летнюю Стаханову вопросом о романе с Петросяном, он имел неосторожность задать актрисе некорректный вопрос, он поинтересовался, не по её ли вине развелась пара Петросяна и Степаненко. По виду артистки стало заметно, что она испугалась такого вопроса и стала отнекиваться, что не имеет никакого отношения к этой паре. Видно было, что Малахов жестковато подшутил над бабушкой и всерьез напугал её вопросом о романе с Петросяном. Она даже понятия не имела, что их пара рассталась.

Малахов перегнул палку, что подчеркнули многие фанаты артистки: «Я понимаю, что Андрея интересует рейтинг, но зачем над старостью так шутить?», «Бедная Стаханова, вот у нее глаза округлились».