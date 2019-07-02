Гузеева последнюю копейку отобрала? Обнищавшая Сябитова вымогает деньги у детей

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Средства Розы закончились, а стройка дома все еще продолжается.

Знаменитая сваха Роза Сябитова уже долгое время обустраивает свой загородный дом. Совсем недавно она опубликовала видео, в котором рассказала, что у нее не хватает денег на его строительство. Но Роза практически сразу нашла решение этой проблемы.

Обнищавшая женщина вспомнила о хорошо спрятанной мелочи, а когда поняла, что и этого не хватит, начала вымогать деньги у сына и дочери. Дети не желали делиться своими финансами, но послушались приказа матери. Правда, сын Розы расплатился жвачками, а не деньгами. А вот у дочери сваха отобрала целый кошелек, оставив ее ни с чем.

Пользователи в сети возмутились тем, что дети не хотели материально помочь Сябитовой.

«Разбаловали вы детей, особенно сына», «Как можно к матери так относиться?», «Хоть бы копейкой помогли. Бессовестные», – негодуют фанаты. Впрочем, были и те, кто посчитал, что у детей уже своя жизнь и Розе они ничем не обязаны. Кажется странным, что работая на «Давай поженимся!» сваха испытывает финансовые трудности. Неужели своей славой Гузеева отобрала у Розы последнюю копейку?